Создатели WhatsApp тестируют функцию автоматического удаления сообщений

Мессенджер WhatsApp тестирует автоматическое удаление сообщений. Функция позволит пользователям очищать личную переписку через некоторое время. Об этом сообщает «РБК».

Пропадающие сообщения появились в бета-версии WhatsApp 2.19.348 для ОС Android. Пользователь может воспользоваться удалением данных в личной переписке при помощи раздела «Информация о контакте», а также в беседе, нажав на «Групповые настройки».

Параметры очистки сообщений каждый пользователь устанавливает самостоятельно. Изначально разработчики планировали запрограммировать функцию на короткий промежуток времени: от пяти минут до часу. Сейчас же диапазон растянулся до года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов.