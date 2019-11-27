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Создатели WhatsApp тестируют функцию автоматического удаления сообщений

, 14:31 | Максим Чугункин 119

Новшество появилось в бета-версии онлайн-мессенджера 2.19.348 для ОС Android.

Фото: www.globallookpress.com /Arno Burgi

Мессенджер WhatsApp тестирует автоматическое удаление сообщений. Функция позволит пользователям очищать личную переписку через некоторое время. Об этом сообщает «РБК».

Пропадающие сообщения появились в бета-версии WhatsApp 2.19.348 для ОС Android. Пользователь может воспользоваться удалением данных в личной переписке при помощи раздела «Информация о контакте», а также в беседе, нажав на «Групповые настройки».

Параметры очистки сообщений каждый пользователь устанавливает самостоятельно. Изначально разработчики планировали запрограммировать функцию на короткий промежуток времени: от пяти минут до часу. Сейчас же диапазон растянулся до года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов.

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