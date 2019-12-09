Ребенок сгорел в ДТП с автобусом в Пензенской области

Страшное ДТП произошло на участке трассы Кувак-Никольское-Вадинск-Земетчино в Пензенской области. Вблизи села Котел автобус солкнулся с легковым автомобилем Peugeot.

В результате аварии иномарка загорелась. В салоне машины, по предварительным данным, находилось два человека. Как стало известно 5-tv.ru, водитель с травмами госпитализирован в ГБУЗ Нижнеломовскую ЦРБ, а ребенок при пожаре погиб.

В момент инцидента в автобусе находилось пять человек. Из них никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте ЧП работают специализированные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом страшном ДТП: автомобиль переехал женщину с ребенком на руках в Подмосковье. В результате происшествия женщина оказалась в больнице с переломами обеих ног. Трехлетний малыш серьезно не пострадал.