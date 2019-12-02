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Видео: машина переехала женщину с ребенком на руках в Подмосковье

, 18:35 | Анастасия Игонина Видео 44

Пугающие кадры зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Машина сбила мать с маленьким ребенком на руках прямо во дворе. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с камеры видеонаблюдения в Зеленогорске.

На записи видно, что женщина в темной куртке переходит узкую проезжую часть рядом с мусорными баками. На руках у нее маленький ребенок. В это время по дороге едет машина — визуально скорость кажется выше, чем должна быть во дворе.

«Легковушка» сбивает пешехода с малышом — оба они падают под колеса транспортного средства, которое продолжает движение и передними колесами проезжает по упавшим. После этого машина резко останавливается, а запись обрывается.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло 26 ноября. В результате происшествия женщина оказалась в больнице с переломами обеих ног. Трехлетний малыш серьезно не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что женщина и ребенок погибли в лобовом столкновении с фурой в Татарстане.

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