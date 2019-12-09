Видео: в Донбассе установили памятный бюст Иосифу Кобзону

Бюст Иосифа Кобзона появился на Аллее Героев в Донецке. Церемония открытия прошла 9 декабря.

В торжественном открытии бюста уроженцу Донбасса, герою Донецкой народной республики участвовали глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, спикер республиканского парламента Владимир Бидевка и ряд других официальных лиц, в том числе представители донецкой администрации.

Бюст Кобзона отлит из бронзы, а постамент выполнен из гранита. Общая высота композиции — почти 2,5 метра. На церемонии присутствовали около тысячи горожан. После официальной части мероприятия все желающие смогли возложить к постаменту цветы.

Иосиф Кобзон — Народный артист СССР, депутат Госдумы РФ. Эстрадную карьеру начал в пятидесятых годах и продолжал выступать до последних дней. Всенародно любимого певца не стало 30 августа 2018 года — он скончался после длительной болезни.

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