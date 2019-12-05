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Под окнами Бундестага установили памятник жертвам Холокоста

, 20:40 Эфирная новость 71

Участники акции таким образом выступили против партии «Альтернатива для Германии». По их словам, вести диалог с ее представителями — это возвращению в нацистскую Германию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gregor Fischer, 5-tv.ru

Скандал разгорается в Берлине. Буквально под окнами Бундестага установили памятник жертвам Холокоста. Внутри мемориальной колонны — останки узников концлагерей и земля, пропитанная кровью.

Участники акции таким образом выступили против партии «Альтернатива для Германии». По их словам, вести диалог с ее представителями — это возвращению в нацистскую Германию.

При этом сами активисты не считают, что поступили аморально и оскорбили память погибших.

Неугодная и неудобная для официальной верхушки партия «Альтернатива для Германии». Та, что выступает за традиционную семью, против бесконтрольного наплыва беженцев, отвергает антинародный запрет на дизель и не боится заявлять во всеуслышание — «Меркель должна уйти». В ответ им кричат — «нацисты» и приглашают к дебатам у надгробий с их же именами.

Виталий Чащухин увидел мемориал раздора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии предметы фашистского культа продают за миллионы.

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