Водолеи! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансы, личная жизнь, здоровье

Гороскоп на 2020 год для Водолея

Для Водолеев год будет в целом позитивным. Период с апреля по июль исключительно хорош для построения личных отношений. Начиная с июля, в этой сфере могут наметиться сложности. С июля по ноябрь у вас будут повышены активность и предприимчивость — это время подходит для деловой активности, достижений, стремления к успеху.

Гороскоп 2020 для Водолея по месяцам

Январь

В январе Водолеи будут особо энергичны. Гороскоп предсказывает, что эта энергия поможет вам достигать целей, добиваться желаемого, верить в свои силы. Порой вы рискуете даже переоценить возможности. Вам следует запланировать на январь дела, требующие особой вовлеченности и настойчивости.

Февраль

В феврале многие Водолеи справляют день рождения. Оглянитесь на прошедший год и спланируйте следующий. В начале месяца продолжается время энергичности и настойчивости. А в конце месяца вам будет помогать возросшее обаяние и умение найти подход к окружающим. Этот промежуток также хорош для построения личных отношений.

Март

Март обещает сложности в личных отношениях: ваш партнер может быть не удовлетворен глубиной ваших отношений, тем, насколько близко и тесно вы общаетесь, уровнем взаимопонимания.

Сложностей, судя по гороскопу, может добавлять непостоянство настроения, ваша непредсказуемость и потребность в свободе любой ценой. Конец месяца, как предсказывает гороскоп, хорош для деловой активности и достижений.

Апрель

Апрель для Водолеев выйдет довольно активным месяцем. Прежде всего, он хорош для деловой деятельности, постановки целей, реализации планов. А также для улаживания возникших раньше конфликтов, в том числе в личной жизни.

Май

Начало мая лучше посвятить личной жизни. Усилия в деловой сфере могут быть неудачными. Неорганизованность, ошибки и конфликты с окружающими могут свести на нет результаты ваших действий. Гороскоп предупреждает, что в конце мая ситуация нормализуется и вы сможете организоваться и исправить то, что ранее пошло не так.

Июнь

Июнь очень хорош для построения отношений и новых знакомств. Усилится ваша способность находить точки соприкосновения. Кроме того, появятся общие интересы с окружающими людьми — возможно завязывание личных отношений, а также деловые договоренности.

Июль

В июле продолжается и усиливается период, благоприятный для личной жизни. К вашей обаятельности и мягкости добавится страсть и настойчивость. Судя по гороскопу, возможна влюбленность, завязывание новых отношений или укрепление имеющихся.

Август

Август для Водолеев будет напряженным. Неспособность договариваться с окружающими, желание настаивать на своем, отстаивание правды, даже когда это неуместно — могут сослужить вам дурную службу. Гороскоп предупреждает: вы остаетесь в одиночестве и полагаться придется только на себя.

Сентябрь

Сентябрь благоприятен для деловой активности, постановки целей и задач, составления планов. В личной же жизни ожидаются сложности. Возможна неудовлетворенность отношениями, конфликты с партнером, поиск связей на стороне.

Октябрь

Октябрь хорош для активных действий и меньше подходит для размышлений. Уверенность в себе и настойчивость помогут вам достигать результатов. Но если вы сядете и начнете долго думать и размышлять, то можете вконец запутаться. Гороскоп предупреждает: избегайте большого количества умственной работы. Берите активностью и напором!

Ноябрь

Первая половина ноября особо благоприятна для личной жизни. Хорошо завязывать новые знакомства, легко будет находить общий язык с теми, с кем было сложно общаться ранее. Можно попросить прощения или загладить свою вину, если это требуется. Для деловой активности месяц неблагоприятен. Однако гороскоп предупреждает: не стоит постоянно пытаться отстаивать свою правоту, проявлять излишнюю настойчивость.

Декабрь

В начале декабря, судя по гороскопу, возможны сложности в личной жизни: сцены ревности, конфликты, непонимание друг друга. Вторая половина месяца, наоборот, в этом смысле благоприятна.

Месяц особенно хорош для деловой активности: вы настойчивы, напористы, энергичны и точно знаете, чего хотите.

Сексуальный гороскоп на год для Водолея

Мужчины — Водолеи

Для Водолеев год в сексуальной и любовной жизни будет позитивным.

Периоды мужественности и уверенности в себе: вторая половина января, вторая половина апреля, вторая половина июля и весь период с середины октября по середину декабря.

Внимание женщин к вам будет повышаться во второй половине февраля, с середины апреля по конец июля, в первой половине ноября и в конце декабря. Взаимное непонимание или неудовлетворенность возможны в середине марта, во второй половине сентября и начале декабря.

В целом весь период с апреля по конец июля обещает подъем в отношениях, увеличение возможностей знакомств и романов. То же самое — в первой половине ноября.

Женщины — водолей

Для Водолеев год будет очень положительным с точки зрения любовных и сексуальных отношений.

Периоды повышения вашей сексуальности и привлекательности: начало января, вторая половина февраля, весь промежуток времени с середины апреля по конец июля, первая половина ноября и конец декабря. Неудачное время: середина марта, вторая половина сентября, начало декабря.

Периоды повышенного мужского внимания к вашей персоне ожидают во второй половине января, весь апрель, вторая половина июля и период с середины октября по начало декабря.

Итого особо удачными периодами для отношений будут апрель, июль, и первая половина ноября.

Финансовый гороскоп на год для Водолея

Для Водолеев год будет финансово нейтральным. Многое будет зависеть от вашей собственной позиции и усилий.

Январь и февраль финансово будут довольно успешными. В марте возможны временные трудности. А с апреля по июль заметное улучшение.

В августе, сентябре и октябре грядут небольшие проблемы. Со второй половины октября ситуация будет постепенно улучшаться и так до конца года.