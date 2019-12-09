Роль в фильме Козловского продали на аукционе в Казахстане

Роль в фильме Данилы Козловского продана на аукционе в Казахстане. Мероприятие в 12 раз подряд провел благотворительный фонд.

Аукцион состоялся в рамках Зимнего бала в Нур-Султане. Право на участие в новой картине Данилы Козловского, где он выступит в роли режиссера, было продано за 20 миллионов тенге — это порядка 3,5 миллиона рублей.

Какого именно персонажа сыграет человек, выкупивший лот, пока неизвестно. Деньги, которые были выручены в ходе аукциона — в том числе и за этот лот — будут переданы проектам «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты». В целом задача торгов и бала — привлечь внимание к проблемам получения образования детьми с особыми потребностями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Козловский в образе Вещего Олега пролетел над Киевом на воздушном шаре.