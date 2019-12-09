Лена Миро в пух и прах разнесла Шепелева за слова о Фриске

Лена Миро раскритиковала Дмитрия Шепелева за его слова о Жанне Фриске. Во время интервью телеведущий признался, что не знал певицу женой. Такая реплика категорически не устроила скандального блогера.

Женщина упрекнула Шепелева — мол, телеведущий не имеет морального права так говорить о той, которая родила ему ребенка.

«Жили вместе, есть совместный ребенок, но без штампа в паспорте — не жена, а очередная женщина в жизни», — возмущена Миро.

Блогер также высказала претензию к российским дамам, подчеркнув, что ни в одной другой стране женщины не называют возлюбленных мужьями, пока этот статус не появится официально. Миро высказалась и в адрес мужчин — резко поинтересовавшись, почему они так не хотят идти в ЗАГС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Миро объяснила, зачем Семенович уменьшила грудь.