Обманула дурачка: Лена Миро объяснила, зачем Семенович уменьшила грудь

Популярный блогер Лена Миро прокомментировала заявление актрисы и певицы Анны Семенович, ранее пожаловавшейся на многочисленные проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться из-за внушительного бюста. Трудность в выборе одежды, жуткая боль, сложности со сном — и все это, по словам звезды, из-за гигантомастии — диагноза, который ставится женщинам с грудью более шестого размера.

Миро убеждена, что Семенович поставила себя диагноз сама, воспользовавшись информацией из интернета. Однако больше всего журналистку волнует не это. В своем материале блогер порассуждала о причинах, которые могли подтолкнуть теледиву сделать операцию по уменьшению груди.

Сама светская львица объяснила это планами родить ребенка, однако публицистка подозревает, что за неожиданным решением певицы подвергнуть свое тело хирургическому вмешательству стоит обман. Миро полагает, что Семенович долгое время врала, утверждая, что ее бюст — настоящий, а на самом деле по примеру других звезд увеличила формы в кабинете пластического хирурга.

По мнению блогера, об операции на грудь мог не знать даже возлюбленный знаменитости, от которого якобы даже до сих пор она продолжает скрывать правду.

«Мужчина, с которым, якобы, встречается Семенович, на семь лет моложе и, кажется, фитнес-тренер, как у Милявской. Не обмануть дурачка — тут не удержишься, правда, мои коварные зайки?» — поделилась мыслями Миро.

Когда же исполнительница задумалась о детях, она решила удалить импланты — с ними рожать нельзя, а общественности заявила, что в один миг избавилась от массы проблем, связанных с внушительным бюстом, считает блогер.

«Впрочем, не исключено, что Анна просто-напросто всех обманула. Всю жизнь орала, что сиськи ее — настоящие, а сейчас вытащила импланты, потому что рожать с ними нельзя», — пояснила свою позицию журналистка.

Она не исключает, что после рождения первенца Семенович вновь сделает операцию по увеличению бюста, а публику уверит, что грудь сама выросла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович пожаловалась на огромную грудь.