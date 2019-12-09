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«Русская Кардашьян» кардинально сменила имидж и буквально взорвала сеть

, 22:04 | Василий Заика Фото 2 933

Модель Анастасия Квитко не перестает удивлять поклонников, демонстрируя аппетитные формы.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель Анастасия Квитко, известная в сети как «русская Кардашьян», кардинально сменила имидж. 25-летняя знаменитость в своем аккаунте в Instagram опубликовала свежие фото, на которых предстала перед подписчиками в мини-бикини с осветленными волосами.

Откровенные снимки девушки в очередной раз наглядно демонстрируют пользователям ее внушительные аппетитные формы со всех сторон.

«Либо ты управляешь днем, либо день управляет тобой», — написала в посте Анастасия Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

Многочисленные фанаты уроженки Калининграда со всего мира положительно отметили ее новый «лук» в совокупности со сногсшибательной фигурой.

«Знатная попка! Всем попкам попка!»

«Хороша с любым цветом волос!»

«Потрясающе безупречна!»

«Слишком жарко!»

«Фантастика!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» похвасталась аппетитными ягодицами в обтягивающих легинсах.

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