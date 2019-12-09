  1. Пятый канал
  4. «Русская Кардашьян» похвасталась аппетитными ягодицами в обтягивающих легинсах

«Русская Кардашьян» похвасталась аппетитными ягодицами в обтягивающих легинсах

, 5:11 | Нюра Незванова Видео 47

Анастасия Квитко прогулялась по городу в ультрасексуальном наряде.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко, получившая прозвище «русская Кардашьян» благодаря своим внушительным формам, вновь доказала, что не зря ее так прозвали.

Модель прогулялась в невероятно сексуальном образе. Девушка разместила ролик в Instagram, на котором предстала в обтягивающих легинсах, коротком откровенном топике и бейсболке. Причем человек, который снимал это видео, делал акцент именно на аппетитных ягодицах Квитко.

Поклонники Insta-дивы забросали «русскую Кардашьян» восхищенными комментариями. И, как обычно, среди фолловеров Квитко, особую активность проявила мужская половина аудитории.

«Потрясающая»

«Какие формы! Ты богиня!»

«Боже, скажи свой номер!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» показала купальник с трусиками-ниточками.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 9 декабря: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

6:28
«Сереж, не сдерживай себя»: Сюткин об отношениях со Шнуровым на проекте «Голос»
6:17
Работу морского порта в Находке приостановили за нарушение экологических норм
6:09
Как Айза Анохина рассказала девятилетнему сыну о сексе
6:01
Зачем картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами на выставке в Екатеринбурге
5:47
Подробности ДТП с сыном Валерии и его девушкой под Петербургом
5:36
Полицейские рассказали, какие преступления злоумышленники совершают с помощью каршеринга

Сейчас читают

Гороскоп на 9 декабря: предсказание для вашего знака зодиака
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]