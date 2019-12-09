«Русская Кардашьян» похвасталась аппетитными ягодицами в обтягивающих легинсах

Анастасия Квитко, получившая прозвище «русская Кардашьян» благодаря своим внушительным формам, вновь доказала, что не зря ее так прозвали.

Модель прогулялась в невероятно сексуальном образе. Девушка разместила ролик в Instagram, на котором предстала в обтягивающих легинсах, коротком откровенном топике и бейсболке. Причем человек, который снимал это видео, делал акцент именно на аппетитных ягодицах Квитко.

Поклонники Insta-дивы забросали «русскую Кардашьян» восхищенными комментариями. И, как обычно, среди фолловеров Квитко, особую активность проявила мужская половина аудитории.

«Потрясающая»

«Какие формы! Ты богиня!»

«Боже, скажи свой номер!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» показала купальник с трусиками-ниточками.