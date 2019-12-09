Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского завершилась в Париже

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием членов делегаций завершилась в Париже, и длилась около часа.
Также лидеры двух стран пообщались в формате «один на один» примерно пять-десять минут. Такие данные привели в Елисейском дворце.
На вопрос журналистов, как прошла встреча, Владимир Путин ответил: «Хорошо. Доволен. По-деловому».
Главы стран «нормандской четверки», куда входит Россия, Франция, ФРГ и Украина продолжили диалог за рабочим ужином.
До настоящего времени лидеры обеих стран лишь несколько раз разговаривали по телефону.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский пытался занять место Путина на саммите «нормандской четверки».