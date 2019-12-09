Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского завершилась в Париже

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием членов делегаций завершилась в Париже, и длилась около часа.

Также лидеры двух стран пообщались в формате «один на один» примерно пять-десять минут. Такие данные привели в Елисейском дворце.

На вопрос журналистов, как прошла встреча, Владимир Путин ответил: «Хорошо. Доволен. По-деловому».

Главы стран «нормандской четверки», куда входит Россия, Франция, ФРГ и Украина продолжили диалог за рабочим ужином.

До настоящего времени лидеры обеих стран лишь несколько раз разговаривали по телефону.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне саммита в «нормандском формате» отмечал, что Кремль ожидает в первую очередь урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский пытался занять место Путина на саммите «нормандской четверки».