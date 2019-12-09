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  4. Зеленский пытался занять место Путина на саммите «нормандской четверки» — видео

Зеленский пытался занять место Путина на саммите «нормандской четверки» — видео

, 20:43 | Светлана Александрова Видео 327

Неловкий эпизод подметили внимательные пользователи соцсетей.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 298

Владимир Зеленский чуть не оконфузился во время первой встречи с Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже. Внимательно наблюдающие за переговорами глав России, Украины, Франции и Германии интернет-пользователи заметили, что, перед рассадкой участников встречи украинский президент сначала направился к стулу, предназначенному для Владимира Путина и в замешательстве остановился. Ситуацию разрешил хозяин — Эммануэль Макрон показал Зеленскому его место. Когда же все расселись, президент Франции обратил внимание своего украинского коллеги, что нужно обернуться к прессе, которая вынуждена была снимать лишь спину киевского гостя.

Встреча лидеров четырех стран началась около 19:30 и проходит за закрытыми дверями. Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский расположились за круглым столом. Президенты России и Украины сидят напротив друг друга.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, двусторонняя встреча президентов России Украины запланирована после окончания переговоров «нормандской четверки» и совместной пресс-конференции лидеров четырех государств. Однако, по последней информации, переговоры Путина и Зеленского состоятся до пресс-конференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перенос встречи никак не повлияет на ее продолжительности.

Тема:
Украинский кризис 298
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