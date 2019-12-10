Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

Лидеры «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины — приняли итоговое коммюнике по итогам встречи 9 декабря в Париже. Документ нацелен на урегулирование более чем пятилетнего конфликта в Донбассе, и включает в себя следующие пункты:
- Приверженность полному прекращению огня
- Разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года
- Международные гуманитарные организации, в том числе «Красный крест», получат доступ ко всем удерживаемым в Донбассе лицам
- Минские соглашения остаются основой урегулирования конфликта
- Контактная группа должна договориться об открытии новых пунктов пропуска в Донбассе в течение 30 дней, а также содействовать обмену «всех на всех» до 31 декабря 2019 года
- Формула Штайнмайера должна быть интегрирована в украинское законодательство
- Необходимо согласование всех аспектов особого статуса Донбасса, который бы функционировал на постоянной основе
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