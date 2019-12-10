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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей менее чем через месяц

, 7:33 | Сергей Зеленский Видео 143

В компании объяснили это необходимостью совершенствовать приложение.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Carsten Rehder, /Thea Jaeger, /via www.imago-images.de

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на мобильной операционной системе Windows Phone после 31 декабря 2019 года, а с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно, пишет «Экономика сегодня».

Такое решение принято в связи с тем, что перечисленные платформы не предоставляют вариантов для расширения возможностей приложения в будущем, пояснили в компании.

Обмен сообщениями будет возможен на устройствах Android 4.0.3 и выше, и iPhone на iOS 9 и далее.

«В iOS 8 вы больше не можете создавать новые учетные записи или проверять существующие учетные записи», — отметили разработчики.

Также приложение будет работать на Linux KaiOS от 2.5.1 версии, а также JioPhone и JioPhone 2.

Накануне WhatsApp представил новую функцию — WhatsApp Reminders, с помощью которой можно создавать задачи и получать о них напоминания, однако только по платной подписке.

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