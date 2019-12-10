«Ох, девочка!»: Полностью голая «британская Кардашьян» произвела фурор в сети

Британская модель Деми Роуз произвела в сети настоящий фурор новым фото. Обладательница пышных форм и тонкой талии продемонстрировала подписчикам в Instagram свою восхитительную фигуру. Манекенщица поделилась снимком, на котором позирует полностью обнаженной на фоне живописного заката. Провокационную фотографию звезда сделала на острове Пхукет в Таиланде.

«Помолись за меня», — лаконично подписала пост знаменитость.

Instagram @demirosemawby

Поклонники «британской Кардашьян» высоко оценили новую публикацию кумира. Фанаты похвалили идеальное тело любимицы и ее раскрепощенность. Подписчики пришли в полный восторг от сочетания красочного пейзажа и невероятной красоты Деми Роуз. За несколько часов сексуальный снимок набрал около полумиллиона лайков и больше трех тысяч отметок «мне нравится».

«Так красиво!»

«Божественно!»

«Ох, девочка!»

«Я мечтаю прикоснуться к тебе», — написали фолловеры.

24-летняя Деми Роуз родилась в британском городе Бирмингеме и окончила колледж по специальности «косметолог». Красавица с детства мечтала работать в модельном бизнесе. Однако ее рост составлял всего 157 сантиметров, поэтому девушка стала покорять социальные сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» показала любимого пса и свои пышные формы.