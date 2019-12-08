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«Милота!»: «британская Кардашьян» показала любимого пса и свои пышные формы

, 10:30 | Анастасия Игонина Фото 17

Модель Деми Роуз поделилась селфи с любимцем — пуделем.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

«Британская Кардашьян» поделилась с поклонниками трогательными, но сексуальными фото. Снимки появились на странице Деми Роуз в Instagram.

В кадре девушка позирует в роскошном атласном платье алого цвета. Глубокое декольте наряда украшает кокетливый бантик. Однако главным героем фото, по задумке Роуз, должна была стать не она — а ее очаровательный песик.

«Все, что мне нужно в этой грешной жизни, это я и моя собака», — трогательно признается «британская Кардашьян».

Instagram @demirosemawby

Однако поклонники соглашаться с идеей модели отказались — восхищение и внимание в равной степени достались и псу, и его хозяйке.

«Красавчик и красавица!»

«Милота!»

«Надеюсь, однажды кто-то будет смотреть на меня так же, как ты смотришь на своего пса!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «британская Кардашьян» попыталась отвлечь фанатов от своего бюста.

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