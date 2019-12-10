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Соцслужбы Удмуртии спасли малыша, который пять дней жил с умершей матерью

, 8:00 | Игорь Рязов 64

Ранее в республике умер мальчик с ДЦП, несколько суток находившийся рядом с телом родительницы.

Фото: www.globallookpress.com /Stefan Kiefer

Сотрудники соцслужб Удмуртии спасли в Ижевске двухлетнего ребенка, который пять дней провел в квартире рядом с телом умершей от пневмонии матери. Проверку провели после смерти подростка-инвалида с ДЦП в городе Можга.

О спасении ребенка в Ижевске сообщил глава региона Александр Бречалов. Он написал на своей странице во ВКонтакте, что поручил проверить по всей республике квартиры, где могут произойти ситуации, схожие с трагедией в Можге.

«В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад», — сообщил Бречалов.

По его словам, в этот раз все закончилось благополучно, но в следующий может быть иначе. Чтобы не допустить этого, профильные службы пересмотрят свои регламенты. Также глава Удмуртии обратился к жителям республики с просьбой не быть равнодушными.

«Если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала — не поленитесь, выясните, что произошло. Не будем равнодушными друг к другу. Это может спасти чью-то жизнь», — написал Бречалов.

Как сообщал 5-tv.ru, ребенок-подросток в Можге страдал от тяжелой формы ДЦП и эпилепсии. За ним ухаживала только мама. По предварительной информации, она внезапно скончалась от хронического заболевания. Ребенок провел рядом с ее телом неделю, страдая от голода.

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