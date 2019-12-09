  1. Пятый канал
  4. Мальчик с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери в Удмуртии

Мальчик с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери в Удмуртии

, 1:55 | Валентин Черников 15

Ребенок остался в квартире один после внезапной смерти родительницы.

Фото: www.globallookpress.com /Horst Galuschka

О страшной смерти ребенка с ДЦП сообщил портал Udm-info.ru со ссылкой на знакомых семьи. 13-летий мальчик с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией неделю находился рядом с телом матери.

Женщина воспитывала ребенка одна. По предварительной информации, она внезапно скончалась от хронического заболевания. Страдающий от голода подросток пытался звать на помощь, однако соседи не обратили внимание на выкрики.

Мальчик на коляске выбрался на кухню попить воды. Он открыл кран, но упал. Вода затопила кухню, потоп никто не заметил, потому что квартира находилась на первом этаже.

Сотрудники соцслужбы нашли погибших 6 декабря. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил разобраться в обстоятельствах смерти ребенка и его родительницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что трехлетний ребенок пережил клиническую смерть после ДТП в Петербурге. Малыш вместе с мамой оказался в легковом автомобиле, который столкнулся с другой машиной лоб в лоб.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 8 декабря: Луна в Тельце сулит успех в финансовых делах

Последние новости

1:55
Мальчик с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери в Удмуртии
1:33
«До свадьбы заживет!»: Игорь Николаев подбодрил Егора Крида, получившего травму руки
1:06
Водитель «Газели» сбежал после ДТП с автобусом в Петербурге
0:46
Собчак и Алсу сплясали в башкирской деревне — видео
0:19
Ивлеева жестко ответила подписчикам на вопрос о беременности
0:00
Юрьев день: что можно и нельзя делать 9 декабря

Сейчас читают

«Мой новый день рождения»: Сын Валерии показал разорванную после ДТП губу
Хахряшки на кефире — простая и необычная выпечка к новогоднему столу
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]