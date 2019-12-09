Мальчик с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери в Удмуртии

О страшной смерти ребенка с ДЦП сообщил портал Udm-info.ru со ссылкой на знакомых семьи. 13-летий мальчик с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией неделю находился рядом с телом матери.

Женщина воспитывала ребенка одна. По предварительной информации, она внезапно скончалась от хронического заболевания. Страдающий от голода подросток пытался звать на помощь, однако соседи не обратили внимание на выкрики.

Мальчик на коляске выбрался на кухню попить воды. Он открыл кран, но упал. Вода затопила кухню, потоп никто не заметил, потому что квартира находилась на первом этаже.

Сотрудники соцслужбы нашли погибших 6 декабря. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил разобраться в обстоятельствах смерти ребенка и его родительницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что трехлетний ребенок пережил клиническую смерть после ДТП в Петербурге. Малыш вместе с мамой оказался в легковом автомобиле, который столкнулся с другой машиной лоб в лоб.