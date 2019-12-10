Водонаева: Не хочу, чтобы для флирта мужчина просил письменное разрешение

Телеведущая и модель Алена Водонаева высказалась по поводу одного из самых громких разводов уходящего года — Дениса Глушакова и его жены Дарьи, пишет «7 Дней.ру».

«При разводе с мужем Дарья Глушакова получит сто миллионов рублей, три больших квартиры в Москве, загородный дом и квартиру в Сочи. Глядя на такой удивительный для российских реалий расклад, мне даже захотелось еще раз развестись с кем-нибудь…», — написала телеведущая.

По мнению Водонаевой, когда женщина понимает, что ей предстоит оказаться в зале суда напротив своего влиятельного и богатого супруга, надеяться на честный раздел имущества бессмысленно. Ведь зачастую, чем больше у мужа денег, тем выше вероятность, что женщина останется ни с чем. Поэтому телеведущая считает, что необходимо мирно расходиться с мужьями.

«Я только за такой подход, особенно, если в браке есть дети. Да, иногда мужчины теряют совесть и ведут себя как жадные и злобные кроты, но даже в таком случае я бы советовала женщине попытаться решить вопрос миром», — говорит Водонаева.

Экс-участница «Дома-2» также недоумевает, откуда в России появился тренд на победы жен в судах. Алена считает, что, возможно, это касается только футболистов, которые в последнее время часто совершают ошибки.

«Футболисты сейчас отдуваются за всех алиментщиков нашей страны: Кержаков, Глушаков, Тарасов и так далее. У парней большая белая зарплата, футбольные клубы, как правило, не скрывают информацию о гонорарах своих игроков. Поэтому слова „развод“ футболисты теперь боятся больше, чем гола в свои ворота», — подчеркивает знаменитость.

Модель подчеркивает, что тема отношений сейчас особенно актуальна. На Западе только затихла волна Me too — женского движения против сексуальных домогательств со стороны мужчин. Водонаева отмечает, что суды все чаще встают на сторону жен и детей при разводе. Однако такая тенденция, хоть и нравится телеведущей, пугает ее в плане отношения полов в будущем.

«Я бы не хотела, чтобы перед тем, как пофлиртовать, мужчина просил у меня письменное разрешение…», — говорит она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего футболисты Глушаков, Кержаков и Тарасов добиваются от бывших жен.