«Королева в сказочном дворце»: Чехова показала аппетитные формы в бикини

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова вновь восхитила подписчиков своими аппетитными формами. На снимке знаменитость позирует в бассейне в раздельном темном купальнике, который выгодно подчеркивает ее пышную грудь и ягодицы. Колорит снимку добавляет ряд пальм на фоне безоблачного синего неба. Кадры с отдыха в Азии звезда разместила на своей странице в Instagram.

«Оман, в отличие от многих арабских государств, славится красивой природой! У нас в отеле на деревьях сидят большие разноцветные попугаи, по пляжу бегают упитанные такие крабики, как на Мальдивах. По небу летают пеликаны. Честно говоря, здесь на побережье можно подумать, что ты на Маврикии или на Бали», — поделилась впечатлениями артистка.

Instagram @achekhova

Фанаты пришли в восторг от шикарной фигуры 41-летней Чеховой. Поклонники написали восхищенные комментарии под постом звезды.

«Анфиса, отлично выглядите!»

«Прелестная!»

«Вауууу! Шикарная! С изумительными аппетитными формами!»

«Просто королева в сказочном дворце», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анфиса Чехова вместе с сыном нежится в джакузи на отдыхе.