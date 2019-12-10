Эксперты Роскачества назвали лучший оливковый майонез в магазинах России

Эксперты Роскачества проверили оливковый майонез на прилавках российских магазинов в преддверии Нового года. В тестах приняли участие продукты 18 наиболее популярных торговых марок.

Весь проверенный оливковый майонез был признан безопасным. Специалисты не нашли в продуктах токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов и патогенных микроорганизмов.

Во всех образцах была обнаружена ДНК оливок. Из этого следует, что при производстве майонеза действительно использовалось масло оливы. По вкусу, цвету и запаху весь проверенный майонез получил высшую оценку, пишет «Экономика сегодня».

По итогам тестов эксперты признали лучшими соусы «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», ЕЖК и mr. Ricco. Они претендуют на получение российского Знака качества.

В оставшихся образцах имелись консерванты — Е 200 и Е 210. Речь идет про продукты марок «Король стола», «Лента», «То, что надо!», «Умное решение», «Махеев», «Царский», «Паспье», «Здрава», «Глобус» и «Маркет Перекресток».

Как сообщал 5-tv.ru, ранее эксперты Роскачества дали советы по покупке елки на Новый год.