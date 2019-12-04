До Нового года остается меньше месяца, на улицах появляются елочные базары, а на полках супермаркетов искусственные ели всех калибров. И на фоне обострившихся в последние годы споров, что лучше — живое или искусственное дерево, Роскачество опубликовало свои рекомендации по покупке главного новогоднего украшения.

Звучит парадоксально, но именно экологи в большинстве своем голосуют за покупку натуральной елки. Так, по их словам, природе наносится гораздо меньше вреда. Ведь для официальных базаров ели выращиваются в специальных питомниках. Зато, в отличие от искусственных, их легко утилизировать без вреда для окружающей среды.

Специалисты отмечают также, что гораздо выгоднее украсить помещение не классической елкой, а сосной. Недостаток один — отсутствие «новогоднего» хвойного аромата, в остальном — сплошные преимущества: стоимость меньше, а стоит такое дерево гораздо дольше и при этом иголки не осыпаются.

А для тех, кому на красоту денег не жалко, в продаже есть пушистые нормандские ели с плоскими иголками и датские пихты. Они будут радовать глаз от двух недель до месяца.

При выборе дерева стоит обратить внимание на следующие нюансы: ветки должны быть эластичными и гнуться легко; ствол тоже должен быть покрыт иголками; если на срезе ствола видно широкую темную кайму, елка простоит недолго; если разломить иголку, должен появиться приятный хвойный аромат.

А вот производство и транспортировка искусственных елок сопряжено с большими затратами энергии и выделению парниковых газов, что наносит экологии большой вред, считают эксперты. Кроме того, из-за неоднородного состава они не принимаются в переработку, а потому либо разлагаются на свалках, вызывая закисление грунтовых вод, либо сжигаются, выделяя в атмосферу канцерогены.

Те же, кто хочет приобрести новогоднюю ель, чтобы пользоваться ею долгие годы, Роскачество советует делать это в крупных супермаркетах и специализированных магазинах.

Качественная елка не должна иметь резкого запаха, а иголки не должны оставаться в руках, если их подергать. На упаковке должна быть информация о наличии или отсутствии в исходных материалах вредных химических веществ и об обработке изделия антивоспламеняющими веществами. Кроме того, на этикетке должна быть указана дата изготовления и информация о производителе с указанием, где принимаются претензии. И конечно, информация на этикетке должна быть на русском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Кемерово потратили на главную городскую елку 18 миллионов рублей — в три раза больше, чем стоит кремлевская ель. Кемеровский рекорд готовы побить чиновники в других российских регионах.