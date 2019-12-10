Помощник Лужкова подтвердил смерть бывшего мэра Москвы

Тимур Шогенов, помощник и компаньон бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, подтвердил смерть политика на 84-м году жизни. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Да», — ответил Шогенов на вопрос о том, правдивы ли сообщения о смерти Лужкова.

Интерфакс пишет со ссылкой на источник, что бывший мэр Москвы находился в Европе. От других комментариев собеседник агентства отказался.

Как сообщал 5-tv.ru, Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет. Он был вторым мэром Москвы и занимал этот пост в течение 18 лет — с 6 июня 1992-го по 28 сентября 2010 года.