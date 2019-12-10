Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Советскому и российскому государственному и политическому деятелю было 83 года.
Умер Юрий Лужков
Сегодня, 12:13 | Марина Неруцких Общество Срочная новость 1 544
Бывшему мэру Москвы было 83 года.
Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев
Читайте также
+3° 759 мм рт. ст.
100%
100%
63.72
-0.09 70.50
-0.26
-0.09 70.50
-0.26
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 12:59
- Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области
- 12:51
- «Это счастье»: Максим Галкин показал, как семья встречает его с гастролей
- 12:45
- В Петербурге подвели итоги голосования на звание самых добрых людей города
- 12:34
- Помощник Лужкова подтвердил смерть бывшего мэра Москвы
- 12:29
- Россияне не пострадали во время стрельбы в больнице в Чехии
- 12:23
- «Плохая девочка!» Блэк Чайна в нижнем белье разгорячила фанатов