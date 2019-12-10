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Умер Юрий Лужков

, 12:13 | Марина Неруцких Срочная новость 1 544

Бывшему мэру Москвы было 83 года.

Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев

Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Советскому и российскому государственному и политическому деятелю было 83 года.

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