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Стали известны обстоятельства смерти Юрия Лужкова

, 13:03 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 995

Бывший мэр Москвы скончался в больнице после операции на сердце

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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в больнице после хирургической операции на сердце. Об этом 5-tv.ru сообщил его помощник Тимур Шогенов.

«В больнице. После операции на сердце», — ответил Шогенов на вопрос об обстоятельствах смерти Лужкова.

Он подтвердил, что бывший мэр Москвы ушел из жизни 10 декабря. От других комментариев его помощник отказался. Он признался, что ему тяжело говорить.

Как стало известно 5-tv.ru, Юрий Лужков проходил лечение в клинике мюнхенского университета «Гроссхадерн». Там ему была проведена операция на сердце. По предварительной информации, после хирургического вмешательства, которое прошло успешно, у Лужкова начались осложнения и он не смог выйти из состояния наркоза.

Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни. По предварительной информации он находился в Европе.

Известный политический и государственный деятель родился 21 сентября 1936 года в Москве. 6 июня 1992-го он стал вторым мэром столицы в истории Российской Федерации. Этот пост политик занимал в течение 18 лет — до 28 сентября 2010 года. С должности был снят указом президента в связи «с утратой доверия».

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