Дмитрий Тарасов в шутку «подрался» с беременной Костенко

Бывшая супруга Дмитрия Тарасова Ольга Бузова намекнула как-то, что футболист поднимал на нее руку. Да и сам спортсмен дал повод для сплетен, сказав, что может дать девушке «леща», если она не беременна.

В этот раз экс-полузащитник опубликовал видео, на котором в шутку «поколотил» беременную жену поролоновой палкой.

Тарасов продемонстрировал пользователям Instagram, как его в роскошном особняке встречают родные — беременная жена и маленькая дочка. Дмитрий быстро нарушил семейное спокойствие и устроил шуточный бой со своей женой. Анастасии Костенко в домашних шортах и уггах довольно ловко удавалось уворачиваться от ударов.

Маленькая Милана весело смеялась, наблюдая за происходящим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице.