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  4. Дмитрий Тарасов в шутку «подрался» с беременной Костенко

Дмитрий Тарасов в шутку «подрался» с беременной Костенко

, 3:16 | Алиса Старжевская Фото 38

За развлечением родителей наблюдала их полуторагодовалая дочь Милана.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Бывшая супруга Дмитрия Тарасова Ольга Бузова намекнула как-то, что футболист поднимал на нее руку. Да и сам спортсмен дал повод для сплетен, сказав, что может дать девушке «леща», если она не беременна.

В этот раз экс-полузащитник опубликовал видео, на котором в шутку «поколотил» беременную жену поролоновой палкой.

Тарасов продемонстрировал пользователям Instagram, как его в роскошном особняке встречают родные — беременная жена и маленькая дочка. Дмитрий быстро нарушил семейное спокойствие и устроил шуточный бой со своей женой. Анастасии Костенко в домашних шортах и уггах довольно ловко удавалось уворачиваться от ударов.

Маленькая Милана весело смеялась, наблюдая за происходящим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице.

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