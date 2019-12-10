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  4. Главный фильм, хит и шоу 2019 года выбрали пользователи «Одноклассников»

Главный фильм, хит и шоу 2019 года выбрали пользователи «Одноклассников»

, 19:19 | Марина Неруцких Фото 30

Подписчики соцсети выбирали не только кино и музыку, но голосовали за лучшее шоу, сериал и другие контенты.

Завершилась премия «Самый ОК!» социальной сети «Одноклассники». Пользователи проголосовали за лучший контент этого. Победителем в номинации «Фильмом года» стал «Т-34». «Хит года» получил Артур Пирожков с песней «Зацепила».

Подписчики соцсети выбирали не только кино и музыку. Так, «Шоу года» стал проект «Голос. Дети». Премию «Сериал года» получила картина «Слепая». В номинации «Трансляция года» пользователи проголосовали за бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье. Блогом года стал «Двое и алоэ». В голосовании приняли участие более полутора миллионов пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие спортивные события обсуждали юзеры в 2019 году.

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