«Спартак» и Нурмагомедов: какие спортивные события обсуждали юзеры в 2019 году

«Одноклассники» обнародовали результаты исследования спортивных интересов пользователей в 2019 году.
Данные были получены на основе анализа публикаций и комментариев с упоминанием известных спортсменов и клубов. Список возглавили московский «Спартак» и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
В тройку самых популярных футбольных клубов также попали мадридский «Реал» и «Локомотив». В свою очередь, Хабиб Нурмагомедов опередил по числу обсуждений Павла Мамаева и Александра Кокорина, вернувшихся в спорт в этом году.
Следом за ними в рейтинге идет лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, которого упоминали в соцсети в 1,5 чаще, чем Криштиану Роналду (шестое место в списке).
Другим популярным российским футболистом у пользователей стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Безусловным лидером по обсуждениям в фигурном катании оказалась олимпийская чемпионка Алина Загитова, опередившая свою соперницу Евгению Медведеву почти в два раза.
Среди хоккеистов пользователи «Одноклассников» чаще всего упоминали Александра Овечкина. Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:
Топ-10 спортивных клубов по числу упоминаний
- «Спартак»
- «Реал»
- «Локомотив»
- «Барселона»
- «Арсенал»
- «Зенит»
- «Динамо»
- ЦСКА
- «Челси»
- «Ювентус»
Топ-10 спортсменов по числу упоминаний
- Хабиб Нурмагомедов (MMA)
- Павел Мамаев (футбол)
- Александр Кокорин (футбол)
- Лионель Месси (футбол)
- Александр Овечкин (хоккей)
- Криштиану Роналду (футбол)
- Артем Дзюба (футбол)
- Алина Загитова (фигурное катание)
- Федор Емельяненко (MMA)
- Евгения Медведева (фигурное катание)
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