«Спартак» и Нурмагомедов: какие спортивные события обсуждали юзеры в 2019 году

«Одноклассники» обнародовали результаты исследования спортивных интересов пользователей в 2019 году.

Данные были получены на основе анализа публикаций и комментариев с упоминанием известных спортсменов и клубов. Список возглавили московский «Спартак» и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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В тройку самых популярных футбольных клубов также попали мадридский «Реал» и «Локомотив». В свою очередь, Хабиб Нурмагомедов опередил по числу обсуждений Павла Мамаева и Александра Кокорина, вернувшихся в спорт в этом году.

Следом за ними в рейтинге идет лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, которого упоминали в соцсети в 1,5 чаще, чем Криштиану Роналду (шестое место в списке).

Другим популярным российским футболистом у пользователей стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Безусловным лидером по обсуждениям в фигурном катании оказалась олимпийская чемпионка Алина Загитова, опередившая свою соперницу Евгению Медведеву почти в два раза.

Среди хоккеистов пользователи «Одноклассников» чаще всего упоминали Александра Овечкина. Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:

Топ-10 спортивных клубов по числу упоминаний

«Спартак»

«Реал»

«Локомотив»

«Барселона»

«Арсенал»

«Зенит»

«Динамо»

ЦСКА

«Челси»

«Ювентус»

Топ-10 спортсменов по числу упоминаний

Хабиб Нурмагомедов (MMA)

Павел Мамаев (футбол)

Александр Кокорин (футбол)

Лионель Месси (футбол)

Александр Овечкин (хоккей)

Криштиану Роналду (футбол)

Артем Дзюба (футбол)

Алина Загитова (фигурное катание)

Федор Емельяненко (MMA)

Евгения Медведева (фигурное катание)

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