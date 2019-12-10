В Новосибирске перекрыт крупный канал поставки икры и камчатских крабов

В Новосибирске перекрыли крупный канал поставки икры и камчатских крабов с Дальнего Востока. Брали злоумышленников при силовой поддержке ОМОНа. Но это, очевидно, лишь капля в море.

Только по предварительным данным, на поставке деликатесов в преддверии Нового года злоумышленники зарабатывают сотни миллионов рублей. Причем безопасным такой товар назвать нельзя.

Артур Ломидзе узнал, как расфасованная в кустарных условиях икра попадает на стол покупателям и как ее отличить от правильной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москву прибыл груз с незарегистрированным в РФ препаратом «Мидазолам».