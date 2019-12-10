  1. Пятый канал
  4. В Новосибирске перекрыт крупный канал поставки икры и камчатских крабов

В Новосибирске перекрыт крупный канал поставки икры и камчатских крабов

, 19:48 Эфирная новость 41

Злоумышленников брали при поддержке ОМОНа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru

В Новосибирске перекрыли крупный канал поставки икры и камчатских крабов с Дальнего Востока. Брали злоумышленников при силовой поддержке ОМОНа. Но это, очевидно, лишь капля в море.

Только по предварительным данным, на поставке деликатесов в преддверии Нового года злоумышленники зарабатывают сотни миллионов рублей. Причем безопасным такой товар назвать нельзя.

Артур Ломидзе узнал, как расфасованная в кустарных условиях икра попадает на стол покупателям и как ее отличить от правильной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москву прибыл груз с незарегистрированным в РФ препаратом «Мидазолам».

Читайте также

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Гороскоп на 10 декабря: покровительство Марса принесет удачу волевым людям

Последние новости

20:40
В Удмуртии подросток погиб после смерти матери, не дождавшись помощи от соседей
20:32
«Я за равные браки»: Роза Сябитова высказалась о женитьбе Петросяна
20:23
В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро
20:15
Дмитрий Дибров устроил шестилетнему сыну на день рождения арабскую ночь — видео
20:07
Авария на газопроводе под Новосибирском привела к отключению 3,5 тысячи абонентов
19:55
«Королева в сказочном дворце»: Чехова показала аппетитные формы в бикини

Сейчас читают

«Хитрая и расчетливая»: экстрасенс о молодой жене Евгения Петросяна
«Вылитая мамуля»: Лиза Галкина примерила образ Аллы Пугачевой
«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]