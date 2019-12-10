Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы последний день года — 31 декабря — официально стал выходным днем.

Глава российского государства отметил, что времени для принятия подобного рода решения осталось крайне мало.

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я тоже вас услышал», — сказал Владимир Путин.

Инициатива о введении в России выходного дня 31 декабря была внесена в Госдуму представителями фракции ЛДПР 28 ноября. При этом, в законопроекте отмечается, что увеличение количества праздничных дней в году не предусмотрено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Ленобласти объявил 31 декабря выходным днем. Глава региона Александр Дрозденко подарил местным жителям возможность спокойно подготовиться к главному торжеству в году.