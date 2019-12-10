Губернатор Ленобласти объявил 31 декабря выходным днем

Вторник, 31 декабря объявлен выходным днем в Ленинградской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко. В администрации главы Ленобласти сообщили о скором обнародовании официальной информации по данному поводу, пишет 78.ru.

Сообщается, что губернатор Ленинградской области разрешил перенести рабочий день со вторника, 31 декабря на субботу, 28 декабря. Поэтому местные жители смогут спокойно подготовиться к главному торжеству в году.

В России последний день 2019 года считается предпраздничным, но рабочим. Это значит, что во вторник длительность рабочего дня сократится лишь на час.

Ленинградская область — это уже шестой регион, объявивший 31 декабря выходным. В списке также находятся Псковская, Томская и Кировская области, а также Крым и Ставрополье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больше половины компаний в России не будут работать 31 декабря.