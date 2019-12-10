Лавров предложил США принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны

Москва предлагает США принять на уровне президентов двух стран заявление о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по окончании переговоров с американским коллегой Майком Помпео в Вашингтоне.

«Мы также подтверждаем предложение о том, чтобы опять же по примеру Советского Союза и США принять на уровне президентов заявление о недопустимости развязывания ядерной войны», — цитирует российского министра РИА Новости.

Лавров отметил, что обсуждение с Помпео региональных конфликтов и вопросов контроля над вооружениями носило откровенный характер.

«Сегодняшняя встреча подтвердила, что общаться полезно, и при всей сложности нынешнего периода в наших отношениях, да и на мировой арене, общение всегда лучше, чем его отсутствие. Мы подробно обсудили ситуацию в двусторонних делах, обменялись мнениями по вопросам контроля над вооружениями, по региональным конфликтам, и говорили по-деловому, откровенно и стараясь не только слушать, но и слышать друг друга», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров сообщил также, что на встрече обсуждалась судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), действие которого истекает в феврале 2021 года.

«Россия подтвердила свое предложение уже сейчас принять решение о том, что этот договор будет продлен», — заявил министр.

По словам главы российского МИД, стратегическая стабильность была одной из главных тем переговоров с Майком Помпео. Он в очередной раз обратил внимание американской стороны на отрицательные последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы «не пускать на самотек» эту сферу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе официального визита Сергея Лаврова в Вашингтон у него также запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.