Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Вашингтон. У него запланированы встречи с госсекретарем Майком Помпео и президентом Дональдом Трампом.

Самолет с Лавровым на борту приземлился в США в 0:50 по местному времени (8:50 по московскому времени). Его визит продлится меньше суток, но программа весьма насыщенная.

Белый дом опубликовал расписание президента США, в котором упоминается встреча с российским министром. Трамп примет Лаврова в Овальном кабинете в кабинете в 14:30 (22:30 по московскому времени).

Встреча пройдет в закрытом режиме, уточнили в администрации президента США. О продолжительности не сообщается, но следующее мероприятие у Трампа запланировано через два с половиной часа.

Также Лавров должен провести переговоры «по самому широкому кругу вопросов» с Майком Помпео. Кроме того, глава МИД РФ должен встретиться с американскими политологами.

Как сообщал 5-tv.ru, минувшим днем Сергей Лавров находился в Париже. Министр иностранных дел принимал участие в саммите «нормандской четверки».