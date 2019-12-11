Путин приравнял статус премии за правозащиту и благотворительность к другим Госнаградам

Народный артист РФ Константин Хабенский стал лауреатом Госпремии, но не как актер, а за благотворительную деятельность. 11 лет работает его фонд помощи детям с заболеваниями мозга. Тем же указом, но уже как правозащитник, награждена Мария Большакова — основатель и бессменный руководитель Союза семей военнослужащих.

С этого года статус таких премий приравнен к соответствующим наградам за достижения в области науки, техники и искусства.

Поскольку, как объяснил президент, правозащитная и благотворительная деятельность имеют огромное значение. И доказал это своим отношением, прилетев ранним утром из Парижа после многочасовых переговоров, отправился на встречу с правозащитниками и региональными омбудсменами.

Виктор Синеок продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.