Не злоупотребляйте! Как окрашивание волос может привести к раку груди

Список особо опасных товаров пополнился еще одним. Последние заявления американских ученых заставили в прямом смысле поседеть тысячи женщин по всей планете — краска для волос вызывает рак груди. И это результат многолетних исследований. В зоне риска все без исключения ненатуральные блондинки, рыжие и брюнетки.

Ароматические амины, аммиак, деготь и еще пять тысяч вредных веществ, которые есть в составе любой краски, разрушают эндокринную систему, пагубно влияют на ДНК. А еще ожоги кожи, аллергия, зуд — с этим сталкивалась почти каждая модница. Хотя в зоне риска не только женщины.

Почему за эксперименты с цветом волос можно поплатиться самым дорогим — здоровьем — разбирался Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru писал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак.