  1. Пятый канал
  4. Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

, 12:16 | Валентин Черников 2 480

По словам эксперта, человек может самостоятельно высчитать, когда у него может развиться онкология.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Viktor Gritsuk, Nikolay Gyngazov, Nikolay Titov

Возраст, с которого у человека может развиться рак, можно высчитать самостоятельно. Об этом рассказал руководитель онкоотделения хирургических методов лечения Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Александр Аллахвердян. Слова врача приводит портал «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, онкология имеет наследственный характер. Возраст, с которого нужно ежегодно проходить обследования, высчитать просто: отнять десять лет от года смерти умершего от рака родственника.

«Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет», — уточняет Аллахвердян.

Чтобы снизить вероятность возникновения онкологии, нужно вести здоровый образ жизни и регулярно ходить на осмотры, добавляет медик. Специалист рекомендует раз в год делать флюорографию, сдавать кровь, женщинам раз в полгода посещать гинеколога и минимум раз в неделю осматривать молочные железы.

Ранее 5-tv.ru писал, что томография повышает риск развития рака. К такому выводу пришли ученые из Тайваня.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.14
-0.27 71.06
0.09
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

13:32
Московский кинотеатр «Соловей» начали сносить
13:25
Сын иркутского губернатора Левченко вызван на допрос в прокуратуру
13:20
Валдис Пельш госпитализирован в Москве
13:10
Президент Казахстана заявил, что слово «аннексия» не применимо к Крыму
13:01
Шарлиз Терон появилась на спецпоказе «Скандала» в черном кожаном платье
12:54
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове больше чем утроилось

Сейчас читают

Диетолог озвучила самое вредное блюдо новогоднего стола
Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]