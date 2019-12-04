Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Возраст, с которого у человека может развиться рак, можно высчитать самостоятельно. Об этом рассказал руководитель онкоотделения хирургических методов лечения Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Александр Аллахвердян. Слова врача приводит портал «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, онкология имеет наследственный характер. Возраст, с которого нужно ежегодно проходить обследования, высчитать просто: отнять десять лет от года смерти умершего от рака родственника.

«Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет», — уточняет Аллахвердян.

Чтобы снизить вероятность возникновения онкологии, нужно вести здоровый образ жизни и регулярно ходить на осмотры, добавляет медик. Специалист рекомендует раз в год делать флюорографию, сдавать кровь, женщинам раз в полгода посещать гинеколога и минимум раз в неделю осматривать молочные железы.

Ранее 5-tv.ru писал, что томография повышает риск развития рака. К такому выводу пришли ученые из Тайваня.