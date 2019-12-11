Культурный центр горит под Иркутском на площади 800 квадратных метров

Социально-культурный центр полыхает в Иркутской области.

По данным МЧС, в настоящее время пожар бушует на площади 800 метров. Известно, что огнем охвачена кровля строения. В здании, расположенном в поселке Лермонтовский, находится местный социально-культурный центр.

На месте уже работают пожарные. В тушении задействованы 17 человек и шесть единиц специальной техники. Согласно последним данным, пламя удалось локализовать — теперь специалисты проливают помещения и разбирают пострадавшие конструкции. Информации о причинах возгорания и наличии пострадавших пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Баку горел крупный торговый центр.