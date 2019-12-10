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Крупный торговый центр полыхает в Баку — видео

, 9:13 | Игорь Рязов Видео 81

Возгорание произошло в здании оптового рынка стройматериалов в Бинагадинском районе.

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Фото, видео: trend.az, YouTube @baxmaqa deyer

Пожар произошел в крупном торговом центре Eurohome в Баку. В сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что сильный огонь охватил значительную часть торгового центра. От него вверх идут клубы черного дыма. На месте можно увидеть кареты скорой помощи, а также пожарные и полицейские автомобили. Кроме того, там же находятся люди в военной форме.

По информации агентства APA, пожар начался утром в здании оптового рынка стройматериалов в Бинагадинском районе. На место происшествия сразу же были отравлены сотрудники экстренных служб. В торговом центре продаются преимущественно строительные материалы.

Официальной информации о пострадавших и площади возгорания пока не поступало. Есть сведения, что огонь уже перекинулся на другие магазины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном пожаре в гостиничном комплексе в подмосковном Одинцово.

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