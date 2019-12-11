Жизнь после Шурыгиной: Семенов устроился на работу таксистом

Обидчик звезды скандальных ток-шоу Дианы Шурыгиной Сергей Семенов рассказал, что после освобождения из колонии переехал из Ульяновска в Самару и устроился на работу таксистом, пишет «СтарХит». По словам молодого человека, ему пришлось пройти через самый настоящий ад. Из-за судимости его никто не хотел брать на работу, но в итоге ему удалось устроиться таксистом.

Сергей признался, что после выхода на свободу стал заниматься правозащитной деятельностью. Он признается, что очень часто к нему обращаются люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

«Сейчас мне кажется, что я оказался замешанным во всем этом не случайно», — отмечает молодой человек.

Instagram @ freesemenov

Также 24-летний парень строит амбициозные планы на будущее, мечтает о семье и детях. Девушка у него уже есть и, возможно, скоро они сыграют свадьбу.

«Больше всего хочется, чтобы все плохое осталось позади. Знаете, я прошел через самый настоящий ад, на этот путь ушло почти три года моей жизни. Теперь хочется наверстать все, что я упустил. Хочется учиться, жить, любить. Этим и буду заниматься», — заявил Семенов изданию.

В 2016 году Сергея Семенова обвинили в изнасиловании Дианы Шурыгиной и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Защите молодого человека удалось смягчить наказание, и он через два года оказался на свободе. «Дело Шурыгиной» получило скандальную известность, за счет чего девушка и прославилась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Шурыгина официально развелась с мужем.