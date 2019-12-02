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Диана Шурыгина официально развелась с мужем

, 16:26 | Мия Субботина 410

Звезда ток-шоу тяжело восприняла новость о том, что Андрей забрал свидетельство о расторжении брака.

Фото: ВКонтакте @shurygina_vlog

Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза. Звезда скандальных ток-шоу тяжело отнеслась к тому, что ее экс-супруг забрал свидетельство о расторжении брака. Об этом сообщает «СтарХит».

Несмотря на то, что о расставании с мужем девушка сообщила еще несколько месяцев назад, когда представила нового возлюбленного, развод стал для нее потрясением. Оказывается, Андрей только на днях забрал свидетельство о расторжении брака из загса, о чем сообщил Шурыгиной по телефону.

«Я не верю. У меня выбило мозги. Хотела вам сказать, что чувствую сейчас, но рядом Денис, поэтому не могу. Как-нибудь буду одна и поболтаю с вами», — поделилась с подписчиками Диана.

ВКонтакте @shurygina_vlog

ВКонтакте @shurygina_vlog

По словам девушки, одной из причин развода стало ее нежелание иметь детей. С новым избранником — миллионером Денисом Ребровым звезда ток-шоу пока счастлива: у них совпадают жизненные цели и интересы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Шурыгина в одних трусах искупалась в море.

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