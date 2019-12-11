«Рапунцель!» Дочь Тимати покрасовалась в образе блондинки с длинными волосами

Дочь рэпера Тимати пятилетняя Алиса Шишкова получила в подарок долгожданный аксессуар. Бабушка малышки Симона Юнусова опубликовала в Instagram фото, на которых девочка позирует в парике. Наследница музыканта выбрала искусственные волосы оттенка «блонд», доходящие до поясницы. Маленькая красотка на снимках любуется своим отражением в зеркале.

«Сбылась мечта!» — подписала пост знаменитая бабушка.

Instagram @simona280

Поклонники звездного семейства порадовались за маленькую дочку Тимати. Как и много раз до этого, в сети стали спорить о том, на кого Алиса похожа больше — на маму или на папу. К общему мнению фанаты не пришли, зато единогласно отметили невероятное обаяние и харизму малышки.

«А глаза папины»;

«Мамина копия»;

«Прелесть. С такими длинными волосиками похожа на Барби»;

«Рапунцель!»

«Кукла!» — написали фолловеры.

Родители Алисы 36-летний Тимати и 27-летняя Алена Шишкова расстались несколько лет назад. Теперь музыкант состоит в отношениях с другой моделью Анастасией Решетовой. Недавно манекенщица родила от возлюбленного сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятилетняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братиком.