«До слез»: Пятилетняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братиком

Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братиком. Сына Ратмира рэперу родила модель Анастасия Решетова. Видео, на котором пятилетняя Алиса впервые робко прикасается к младенцу выложила на своей странице в Instagram мама Тимати Симона Юнусова.

«Скажу вам по секрету, я волновалась… Первое знакомство с братиком прошло легко и очень эмоционально! Конечно, это только начало и надо следить, чтобы не возникала ревность, но это уже работа взрослых, а пока старшая сестра справилась на отлично!» - написала бабушка.

Помимо ролика, она опубликовала несколько фотографий, на которых уже осмелевшая Алиса держит брата на руках. Подписчики умиляются реакции девочки на малыша и удивляются, откуда в такой крохе столько нежности по отношению к ребенку.

«Как это трогательно… Ангел в руках ангела»;

«Какая милота! Я плачу!»

«До слез»;

«Мне кажется уши у них одинаковые»;

«Алиса умничка! Она будет очень хорошей сестричкой!» — восторгаются комментаторы.

Как уже рассказывал 5-tv.ru, Ратмир появился на свет 16 октября, его назвали в честь трагически погибшего в 2007 году друга Тимати Ратмира Шишкова.