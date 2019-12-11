В Калуге закрыли нелегальный завод по производству алкоголя

Подпольный цех по производству алкоголя обнаружили полицейские в Калужской области. 90 тысяч бутылок и восемь рулонов поддельных федеральных марок хранили в арендованном ангаре. Там же нелегально жили и работали 11 мигрантов.

По данным полицейских, фальсификат уже попал на российские прилавки. Причем в разные регионы и под марками известных производителей. Сейчас на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске перекрыт крупный канал поставки икры и камчатских крабов.