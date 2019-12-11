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  4. Ольга Серябкина в маске с разноцветными глазами задумалась о создании влога

Ольга Серябкина в маске с разноцветными глазами задумалась о создании влога

, 21:46 | Мия Субботина Видео 35

Певица посетовала на плотный рабочий график и поделилась творческими планами.

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Фото, видео: Instagram @seryabkina

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина опубликовала необычное видео в сторис в своем Instagram-аккаунте. С помощью специального приложения она наложила маску с разноцветными глазами и веснушками на свое изображение.

«Мне кажется, я не вылезаю из состояния, что меня Люба красит. Мне, конечно, очень нравится. Это для того, чтобы очень скоро у вас была куча материала, над которым я сейчас работаю», — призналась звезда.

Instagram @seryabkina

В последнее время у исполнительницы нет свободных минут в сутках. Вероятно, очередной мейкап ей наводят к фотосессии или съемкам нового клипа.

Также в сторис знаменитость поинтересовалась у юзеров, будет ли им интересно, если она начнет снимать влоги про свою жизнь. Большинство поклонников ответили утвердительно по поводу этой идеи, однако нашлись и те, кто посчитал эту идею не слишком удачной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Серябкина поделилась блестящим фото из ванной.

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Ольга Серябкина в маске с разноцветными глазами задумалась о создании влога

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