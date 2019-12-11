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  4. В Ростове Дед Мороз прокатился в санях, прикрепленных к автомобилю

В Ростове Дед Мороз прокатился в санях, прикрепленных к автомобилю

, 17:35 Эфирная новость 23

Водителя, который решил так оригинально пошутить перед Новым годом, оштрафовали на тысячу рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Ростовского водителя, который решил оригинально пошутить перед Новым годом, оштрафовали. Он должен заплатить тысячу рублей за то, что прокатил Деда Мороза. Человек, переодетый в главного новогоднего волшебника, мчался по трассе в кресле-санях, прикрепленных к иномарке.

Пока удивленные водители снимали его на телефоны, сам он тоже записывал видео своего стремительного путешествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой новогодней истории с экстремальным уклоном — наряженную к празднику елку украли из детского сада в Екатеринбурге.

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