В Ростове Дед Мороз прокатился в санях, прикрепленных к автомобилю

Ростовского водителя, который решил оригинально пошутить перед Новым годом, оштрафовали. Он должен заплатить тысячу рублей за то, что прокатил Деда Мороза. Человек, переодетый в главного новогоднего волшебника, мчался по трассе в кресле-санях, прикрепленных к иномарке.

Пока удивленные водители снимали его на телефоны, сам он тоже записывал видео своего стремительного путешествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой новогодней истории с экстремальным уклоном — наряженную к празднику елку украли из детского сада в Екатеринбурге.