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Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей женитьбе

, 15:40 | Мия Субботина Фото 2 036

Артист негативно отозвался о прессе, которая внимательно следит за изменениями в его личной жизни.

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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

На днях появилась информация о тайной женитьбе юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой, которая ошеломила пользователей сети. Сам артист предпочел сначала отмолчаться, однако теперь он разместил пост на своей странице в Instagram. Сатирик негативно отозвался о прессе, которая слишком внимательно следит за его личной жизнью.

«В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике», — написал артист.

Instagram @petrosyanevgeny

Далее Петросян поделился впечатлениями от спектакля «Ревизор», в котором главную роль играет знаменитый актер Владимир Машков.

В комментариях пользователи высказали предположение, что таким спичем Евгений Ваганович опроверг слухи о свадьбе. Однако сам артист отметил, что он «ничего не опровергал и не утверждал».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роза Сябитова высказалась о женитьбе Петросяна.

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Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей женитьбе

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