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«Я за равные браки»: Роза Сябитова высказалась о женитьбе Петросяна

, 20:32 | Светлана Александрова 179

Главная сваха страны считает, что в браке гарантированы проблемы в будущем, но молодожены люди взрослые и отдают отчет своим поступкам.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @syabitova_roza

Первая сваха страны Роза Сябитова дала свою оценку отношениям между Евгением Петросяном и его молодой помощницей, а теперь, как говорят, и супругой Татьяной Брухуновой. Новость о тайной свадьбе 74-летнего юмориста и его 30-летней возлюбленной взбудоражила соцсети, вызвав бурные споры.

«На вопрос корреспондентов относительно свадьбы Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, которая младше своего супруга на 44 года, могу сказать следующее. С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям. Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам», — высказалась на своей странице в Instagram Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Телеведущая спросила своих подписчиков, что они думают по этому поводу, и мнения разделились на диаметрально противоположные.

«Какой они отчет дают своим поступкам? Живут одним днем! Просто используют друг друга и все! У каждого своя корысть! Кто тело молодое хочет, кто деньги! Взаимная выгода!»

«История Джигарханяна повторяется. Она еще свои зубки покажет»;

«Взаимовыгодное сотрудничество, как контракт, мне это видится таким»;

«Очередной развод… Уже были такие влюбленные недавно… Джигарханян и Виталина»;

«Какая нам разница? Лишь бы им хорошо было!»

«Чем ленивые, нищие ровесники, лучше обеспеченный, непьющий, дедушка», — пишут пользователи.

Ранее экстрасенс Марианна Абравитова в интервью 5-tv.ru, рассказала, как долго продлится пятый брак Петросяна и не исключила, что пара решит завести детей.

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