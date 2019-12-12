Алена Водонаева задумалась об отношениях с женщинами

Тему лесбийских отношений подняла на своей странице в Instagram Алена Водонаева. Ведущая написала, что недавно прошла тест на ориентацию и убедилась в своей гетеросексуальности.

При этом звезда «Дома-2» задумалась, смогла ли она состоять в отношениях с представительницей своего пола. На это она не смогла дать однозначный ответ, но отметила положительные стороны такого союза.

Instagram @alenavodonaeva

«Я сейчас откидываю сексуальную часть на десятый план. Я думаю о понимании, о быстроте реакций, о заботе, о внимаТЕЛЬНОСТИ. Женщины чувствуют. Этим все сказано. Хотя, если совсем честно, смотрю на многих мужчин и понимаю, почему некоторые женщины живут с женщинами», — поделилась блогер.

Среди комментирующих нашлось немало согласившихся с точкой зрения модели. Поклонники поблагодарили Водонаеву за поднятие важной темы и отметили ее красоту на приложенных к посту фото.

«Понимаю, о чем ты говоришь!»

«Спасибо, что не молчишь о важном»;

«Пост, как всегда, в точку. А на фото вас не узнать — по-новому красивы»;

«Меня иногда такие же мысли посещают. Думаю, если я расстанусь с нынешним бойфрендом, попробую с женщиной», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Водонаева поразмышляла на тему отношений мужчин и женщин.