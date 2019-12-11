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Россияне смогут обращаться в больницы без полиса ОМС

, 17:47 | Светлана Александрова 26

Разрабатываемый в настоящее время сервис позволит предъявлять в регистратуре медучреждения только паспорт.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; ТАСС / Бобылев Сергей; www.globallookpress.com / Silas Stein, Nikolay Titov

Россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы без полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), достаточно будет предъявить паспорт. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), это станет возможным благодаря специальному интернет-сервису, который сейчас разрабатывается.

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе», — пояснили в ФОМС.

Для реализации проекта дополнительно потребуется внести изменения в нормативно-правовые акты. Однако нововведение не будет обязательным для внедрения во всех медицинских учреждениях, уточнили в фонде. Будет ли медорганизация обеспечена такой возможностью, зависит от территориальных фондов ОМС.

Кроме того, в ближайшее время в России появятся цифровые полисы ОМС, которые могут храниться на электронном носителе, например, на смартфоне. Необходимые для этого поправки в законодательство ФОМС планирует в конце марта 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить полис ОМС и попасть к врачу без хлопот.

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